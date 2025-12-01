Film Insaisissables 3

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-13 20:30:00

fin : 2025-12-13 22:25:00

Date(s) :

2025-12-13

Les Cavaliers sont de retour pour le braquage le plus impressionnant jamais imaginé. Ils vont orchestrer leur tour le plus spectaculaire avec un groupe de jeunes magiciens.

Synopsis Les Cavaliers sont de retour pour le braquage le plus impressionnant jamais imaginé ! Accompagnés d’un groupe de jeunes magiciens qui espèrent suivre leur trace, ils vont devoir repousser les limites de l’illusion pour orchestrer leur tour le plus spectaculaire dérober le joyau le plus précieux du monde des mains d’une redoutable organisation criminelle… .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

English :

The Cavaliers are back for the most impressive heist ever imagined. They’ll be orchestrating their most spectacular trick yet with a group of young magicians.

L’événement Film Insaisissables 3 Orbey a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg