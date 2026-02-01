Film: James et la pêche géante Cinéma Le Palais Lourdes
Film: James et la pêche géante
Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées
Début : 2026-02-26 15:00:00
fin : 2026-02-26
2026-02-26
Film de Henry Selick | Avec Paul Terrry, Susan Sarandon, Richard Dreyfuss
Animation, aventure d’Henry Selick | U.S.A. | 1997 | 1 h 38 |
> Tarif unique journée 3€
À la mort de ses parents James tombe sous la coupe de ses tantes, Éponge et Piquette, deux abominables mégères qui le réduisent en esclavage. Un soir, un mystérieux personnage lui offre un sac rempli de langues de crocodile phosphorescentes…
Renseignements à: cinema@ville-lourdes.fr
Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie cinema@ville-lourdes.fr
English :
Film by Henry Selick | With Paul Terrry, Susan Sarandon, Richard Dreyfuss
Animation, adventure by Henry Selick | U.S.A. | 1997 | 1 h 38 |
> Single day price: 3?
When his parents die, James falls under the thumb of his aunts, Sponge and Piquette, two abominable shrews who reduce him to slavery. One evening, a mysterious figure gives him a bag full of phosphorescent crocodile tongues?
For more information: cinema@ville-lourdes.fr
