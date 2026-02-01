Film: James et la pêche géante Cinéma Le Palais Lourdes

Film: James et la pêche géante

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 15:00:00

fin : 2026-02-26

Date(s) :

2026-02-26

Film de Henry Selick | Avec Paul Terrry, Susan Sarandon, Richard Dreyfuss

Animation, aventure d’Henry Selick | U.S.A. | 1997 | 1 h 38 |

> Tarif unique journée 3€

À la mort de ses parents James tombe sous la coupe de ses tantes, Éponge et Piquette, deux abominables mégères qui le réduisent en esclavage. Un soir, un mystérieux personnage lui offre un sac rempli de langues de crocodile phosphorescentes…

Renseignements à: cinema@ville-lourdes.fr

.

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie cinema@ville-lourdes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Film by Henry Selick | With Paul Terrry, Susan Sarandon, Richard Dreyfuss

Animation, adventure by Henry Selick | U.S.A. | 1997 | 1 h 38 |

> Single day price: 3?

When his parents die, James falls under the thumb of his aunts, Sponge and Piquette, two abominable shrews who reduce him to slavery. One evening, a mysterious figure gives him a bag full of phosphorescent crocodile tongues?

For more information: cinema@ville-lourdes.fr

L’événement Film: James et la pêche géante Lourdes a été mis à jour le 2026-02-19 par OT de Lourdes|CDT65