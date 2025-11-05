Film Jardin d’été Orbey

Film Jardin d’été

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Mercredi 2025-11-05 20:30:00

fin : 2025-11-05 22:20:00

2025-11-05

Pendant leurs grandes vacances, dans un Kobe écrasé de chaleur, trois jeunes amis en mal d'aventures se questionnent sur la mort et se passionnent pour le jardin abandonné d'un ermite qui les fascine. Petit à petit, les trois garçons et le vieil homme se lient d'amitié. Ils se mettent en tête de rénover sa maison qui va devenir leur terrain de jeu et d'apprentissage le temps d'un été inoubliable.

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est

During their summer vacations, three adventurous young friends ponder death and become fascinated by the abandoned garden of a hermit.

Während ihrer großen Ferien beschäftigen sich drei abenteuerlustige junge Freunde mit dem Tod und sind von dem verlassenen Garten eines Einsiedlers fasziniert.

Durante le vacanze estive, tre giovani amici in cerca di avventure riflettono sulla morte e rimangono affascinati dal giardino abbandonato di un eremita.

Durante sus vacaciones de verano, tres jóvenes amigos en busca de aventuras reflexionan sobre la muerte y quedan fascinados por el jardín abandonado de un ermitaño.

