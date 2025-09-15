Film Jardin d’été VOST Orbey

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Début : Lundi 2025-09-15 20:30:00

fin : 2025-09-15 22:30:00

2025-09-15

Synopsis Pendant leurs grandes vacances, dans un Kobe écrasé de chaleur, trois jeunes amis en mal d’aventures se questionnent sur la mort et se passionnent pour le jardin abandonné d’un ermite qui les fascine. Petit à petit, les trois garçons et le vieil homme se lient d’amitié. Ils se mettent en tête de rénover sa maison qui va devenir leur terrain de jeu et d’apprentissage le temps d’un été inoubliable. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

Three adventure-seeking boys spend an unforgettable summer befriending an old hermit and renovating his abandoned house.

Drei abenteuerlustige Jungen verbringen einen unvergesslichen Sommer, indem sie sich mit einem alten Einsiedler anfreunden und dessen verlassenes Haus renovieren.

Tre ragazzi in cerca di avventura trascorrono un’estate indimenticabile facendo amicizia con un vecchio eremita e ristrutturando la sua casa abbandonata.

Tres chicos en busca de aventuras pasan un verano inolvidable haciéndose amigos de un viejo ermitaño y renovando su casa abandonada.

