Film Jean Valjean Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André

Film Jean Valjean
Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Début : 2025-12-03 21:00:00
fin : 2025-12-03 22:30:00
2025-12-03
Drame, historique
1815. Jean Valjean sort du bagne, brisé, rejeté de tous. Errant sans but, il trouve refuge chez un homme d’Église, sa sœur et leur servante. Face à cette main tendue, Jean Valjean vacille et, dans cette nuit suspendue, devra choisir qui il veut devenir.
D’après l’œuvre Les Misérables de Victor Hugo.
Durée 1h38. .
Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06
