Début : Vendredi 2025-06-13 20:30:00

fin : 2025-06-13 22:15:00

2025-06-13

Cinq adolescentes jeunes mères cherchent à construire un avenir meilleur pour elles et leurs enfants dans une maison maternelle.

Synopsis Jessica, Perla, Julie, Ariane et Naïma sont hébergées dans une maison maternelle qui les aide dans leur vie de jeune mère. Cinq adolescentes qui ont l’espoir de parvenir à une vie meilleure pour elles-mêmes et pour leur enfant. .

23 Rue Charles De Gaulle

Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 6 07 44 90 74 contact@cinemaorbey.fr

English :

Five teenage mothers seek to build a better future for themselves and their children in a maternal home.

German :

Fünf jugendliche junge Mütter versuchen, in einem Mütterheim eine bessere Zukunft für sich und ihre Kinder aufzubauen.

Italiano :

Cinque madri adolescenti cercano di costruire un futuro migliore per sé e per i propri figli in una casa di maternità.

Espanol :

Cinco madres adolescentes intentan labrarse un futuro mejor para ellas y sus hijos en una maternidad.

