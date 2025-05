Film Jeunes Rivières – La Mégisserie Saint-Junien, 24 mai 2025 17:00, Saint-Junien.

Haute-Vienne

Film Jeunes Rivières La Mégisserie 14 Avenue Léontine Vignerie Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – 17 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 17:00:00

fin : 2025-05-24

Date(s) :

2025-05-24

Dans le domaine des Bassyn, séparé d’une immense forêt par une rivière, Jan, un petit garçon malade du cœur, est enfermé chez lui depuis toujours par Marra, sa mère qui vit dans la peur de le perdre. Pourtant, Jan ne rêve que de sortir, de découvrir son jardin, la forêt en face et pourquoi pas l’Océan. Un jour, alors qu’il fait sa gymnastique quotidienne, il voit par sa fenêtre une jeune fille sortir de la rivière. C’est l’heure de la fugue et l’heure de la poursuite, au travers des bougainvilliers et des arbres qui murmurent en secret un frisson de liberté. Sur scène, tragédie, humour et poésie se rencontrent autour de personnages hauts en couleur, protagonistes d’un conte sur l’acceptation de l’autre et la joie de vivre. Venez frissonner avec nous ! .

La Mégisserie 14 Avenue Léontine Vignerie

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 87 98

