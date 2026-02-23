Film Jumpers Orbey

Film Jumpers

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Début : Dimanche 2026-03-01 10:30:00

fin : 2026-03-01 12:00:00

2026-03-01

Mabel, adolescente passionnée par les animaux, expérimente une technologie qui lui permet d’intégrer le corps d’un castor et d’explorer le monde animal

Synopsis Mabel, une adolescente passionnée par les animaux, saute ( littéralement ! ) sur l’occasion d’essayer une nouvelle technologie révolutionnaire permettant de communiquer avec eux d’une manière totalement inédite… en se glissant dans la peau d’une adorable femelle castor. Conçu par des scientifiques visionnaires, ce dispositif permet de transférer la consicience humaine dans le corps de robots-animaux plus vrais que nature. Mabel se lance alors dans une aventure unique et riche en découvertes au coeur du règne animal. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

English :

Mabel, a teenager with a passion for animals, experiments with a technology that allows her to take on the body of a beaver and explore the animal world

