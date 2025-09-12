Film « JURASSIC WORLD RENAISSANCE » au Cinéma SELECT à PLANCHER-les-MINES Cinéma Sélect Plancher-les-Mines

Film « JURASSIC WORLD RENAISSANCE » au Cinéma SELECT à PLANCHER-les-MINES

Cinéma Sélect 8 bis Rue du Laurier Plancher-les-Mines Haute-Saône

Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR

Début : 2025-09-12 20:30:00

Ce week-end au cinéma Select à Plancher-les-Mines, avec le film « JURASSIC WORLD RENAISSANCE »

2h 13min | Action, Aventure

De Gareth Edwards | Par David Koepp

Avec Scarlett Johansson, Jonathan Bailey, Mahershala Ali

Cinq ans après JURASSIC WORLD LE MONDE D’APRÈS, l’environnement de la planète s’est révélé hostile pour la plupart des dinosaures. Ceux qui subsistent vivent dans des zones équatoriales isolées, aux conditions proches de celles de leur ère d’origine. Parmi ces créatures terrifiantes, trois spécimens renferment peut-être la clé d’un remède capable de changer le destin de l’humanité. .

Cinéma Sélect 8 bis Rue du Laurier Plancher-les-Mines 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 23 62 70

