Film Jurassic World renaissance Orbey

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Samedi 2025-08-02 20:30:00

fin : 2025-08-02 22:45:00

2025-08-02

Synopsis Cinq ans après Jurassic World le monde d’après, l’environnement de la planète s’est révélé hostile pour la plupart des dinosaures. Ceux qui subsistent vivent dans des zones équatoriales isolées, aux conditions proches de celles de leur ère d’origine. Parmi ces créatures terrifiantes, trois spécimens renferment peut-être la clé d’un remède capable de changer le destin de l’humanité. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

English :

The planet?s environment is hostile for dinosaurs. The survivors are in isolated areas, and 3 specimens may hold the key to a cure.

German :

Die Umwelt auf dem Planeten ist für Dinosaurier lebensfeindlich. Die Überlebenden befinden sich in isolierten Gebieten, drei Exemplare könnten den Schlüssel zu einem Heilmittel enthalten.

Italiano :

L’ambiente del pianeta è ostile per i dinosauri. I sopravvissuti si trovano in aree isolate e 3 esemplari potrebbero contenere la chiave per una cura.

Espanol :

El entorno del planeta es hostil para los dinosaurios. Los supervivientes se encuentran en zonas aisladas y 3 especímenes pueden ser la clave de una cura.

