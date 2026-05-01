Orbey

Film Juste une illusion

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-05-19 20:30:00

fin : 2026-05-19 22:30:00

Date(s) :

2026-05-19

En 1985, Vincent, 13 ans, traverse les doutes de l’adolescence entre famille, amitiés et premiers émois amoureux.

Synopsis Nous sommes en 1985, Vincent, bientôt 13 ans, vit en banlieue parisienne dans une famille de la classe moyenne, entre un grand frère distant et des parents en conflit permanent. Alors qu’il n’est déjà plus un enfant et qu’il n’est pas encore un adulte nous allons partager ses questions et ses doutes sur l’identité, l’amitié, la famille, la religion, le désir et les premiers élans amoureux. Une comédie sur cette période de l’enfance où l’espoir de changer le monde n’était pas “Juste une illusion…” .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

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English :

In 1985, Vincent, 13, is going through the doubts of adolescence, between family, friends and first love.

L’événement Film Juste une illusion Orbey a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg