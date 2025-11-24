Film Kaamelot 2ème volet Espace Multimédia Saugues
Espace Multimédia 1 rue Louis Amargier Saugues Haute-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20
2025-12-20
Aventure, Comédie, Historique de Alexandre Astier (2025). Avec Alexandre Astier, Anne Girouard, Jean-Christophe Hembert.
Espace Multimédia 1 rue Louis Amargier Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes cine-margeride@mailo.com
English :
Adventure, Comedy, History by Alexandre Astier (2025). With Alexandre Astier, Anne Girouard, Jean-Christophe Hembert.
German :
Abenteuer, Komödie, Historisches von Alexandre Astier (2025). Mit Alexandre Astier, Anne Girouard, Jean-Christophe Hembert.
Italiano :
Avventura, commedia, storia di Alexandre Astier (2025). Con Alexandre Astier, Anne Girouard, Jean-Christophe Hembert.
Espanol :
Aventura, Comedia, Historia de Alexandre Astier (2025). Con Alexandre Astier, Anne Girouard, Jean-Christophe Hembert.
