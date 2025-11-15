Film Kaamelott Deuxième volet (Partie 1) Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André

Film Kaamelott Deuxième volet (Partie 1)

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 21:00:00

fin : 2025-11-15 23:15:00

Aventure, Comédie, Historique.

Les Dieux sont en colère contre Arthur ! Après la destruction de Kaamelott, son refus obstiné de tuer Lancelot précipite le Royaume de Logres à sa perte. Il réunit ses Chevaliers, novices téméraires et vétérans désabusés, autour de la Nouvelle Table Ronde et les envoie prouver leur valeur aux quatre coins du Monde, des Marais Orcaniens aux terres glacées du Dragon Opalescent.

Durée 2h19. .

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06

