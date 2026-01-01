Film: Kika Cinéma Le Palais Lourdes

Film: Kika

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-20 20:30:00

fin : 2026-01-20

Date(s) :

2026-01-20

Film d’Alexe Poukine | avec Manon Clavel, Ethelle Gonzalez Lardued, Makita Samba

Drame | 2025 | Belgique | 1 h 50 |

> Tarif normal 6€

> Tarif de 26 ans 3€

Interdit 12 ans avec avertissement

Alors qu’elle est enceinte, Kika perd brutalement l’homme qu’elle aime. Complètement fauchée, elle en vient à vendre ses petites culottes, avant de tenter sa chance dans un métier… déconcertant. Investie dans cette activité dont elle ignore à peu près tout, Kika entame sa remontée vers la lumière.

Renseignement à: cinema@ville-lourdes.fr

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie cinema@ville-lourdes.fr

English :

Film by Alexe Poukine | with Manon Clavel, Ethelle Gonzalez Lardued, Makita Samba

Drama | 2025 | Belgium | 1 h 50 |

> Regular price: 6?

> Price 26 years: 3?

Forbidden ? 12 years with warning

While pregnant, Kika suddenly loses the man she loves. Completely broke, she ends up selling her panties, before trying her luck in a baffling business. Invested in this activity, about which she knows almost nothing, Kika begins her journey towards the light.

For more information: cinema@ville-lourdes.fr

