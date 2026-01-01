Film: Kika Cinéma Le Palais Lourdes
Film: Kika Cinéma Le Palais Lourdes mardi 20 janvier 2026.
Film: Kika
Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées
Début : 2026-01-20 20:30:00
2026-01-20
Film d’Alexe Poukine | avec Manon Clavel, Ethelle Gonzalez Lardued, Makita Samba
Drame | 2025 | Belgique | 1 h 50 |
> Tarif normal 6€
> Tarif de 26 ans 3€
Interdit 12 ans avec avertissement
Alors qu’elle est enceinte, Kika perd brutalement l’homme qu’elle aime. Complètement fauchée, elle en vient à vendre ses petites culottes, avant de tenter sa chance dans un métier… déconcertant. Investie dans cette activité dont elle ignore à peu près tout, Kika entame sa remontée vers la lumière.
Renseignement à: cinema@ville-lourdes.fr
Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie cinema@ville-lourdes.fr
English :
Film by Alexe Poukine | with Manon Clavel, Ethelle Gonzalez Lardued, Makita Samba
Drama | 2025 | Belgium | 1 h 50 |
> Regular price: 6?
> Price 26 years: 3?
Forbidden ? 12 years with warning
While pregnant, Kika suddenly loses the man she loves. Completely broke, she ends up selling her panties, before trying her luck in a baffling business. Invested in this activity, about which she knows almost nothing, Kika begins her journey towards the light.
For more information: cinema@ville-lourdes.fr
