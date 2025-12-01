Film Kogis, ensemble pour soigner la terre

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-12-17 20:30:00

fin : 2025-12-17 21:45:00

Date(s) :

2025-12-17

5 sages de la communauté des amérindiens Kogis de Colombie arrivent en Europe. Ils parcourent le Rhône, de sa source en Suisse jusqu’à son delta en Camargue.

Synopsis Cinq sages de la communauté des amérindiens Kogis de Colombie arrivent en Europe. Ils parcourent le Rhône, de sa source glaciaire en Suisse jusqu’à son delta en Camargue. Leur sagesse ancestrale, combinée aux méthodes scientifiques actuelles, révèle des solutions novatrices pour restaurer l’équilibre naturel du fleuve. Cette rencontre entre savoirs traditionnels et modernes trace une voie originale pour la protection des écosystèmes et la préservation de l’environnement. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

English :

5 wise men from the Kogi Amerindian community in Colombia arrive in Europe. They travel along the Rhône, from its source in Switzerland to its delta in the Camargue.

L’événement Film Kogis, ensemble pour soigner la terre Orbey a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg