Film Krisha et le maitre de la forêt + atelier cinéma d’animation au Majestic Passy Majestic Passy – Dulac Cinémas Paris

L’association Et si les images vous fait découvrir les secrets qui se cachent derrière la fabrication du très beau film coréen « Krisha et le maître de la forêt », dans lequel est utilisée la technique de l’animation en volume.

Dans le cadre du programme Enfance de l’Art – cinéma

KRISHA ET LE MAÎTRE DE LA FORÊT de Park Jae-Beom – Corée du sud – 2022 – 1h08 – VF



Éleveuse de rennes nomade, la jeune Krisha vit avec sa famille sur les steppes de la toundra sibérienne. Lorsque sa mère tombe malade, Krisha écoute les conseils d’une vieille chamane et part à la recherche d’un mystérieux ours rouge qui lui est apparu en rêve. Il veille sur les peuples de cette terre gelée et se fait appeler le Maître de la Forêt.

Pour mieux comprendre la technique de l’animation en volume (stop Motion), venez participer à un atelier juste avant la projection du film.

Le mercredi 11 février 2026

de 10h15 à 11h30

payant

Tarifs habituels du cinéma.

Public enfants et adultes. A partir de 9 ans.

Majestic Passy – Dulac Cinémas 18 rue de Passy 75016 Paris

https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/familles/ https://www.facebook.com/events/25603022575985507 https://www.facebook.com/events/25603022575985507



Majestic Passy – Dulac Cinémas


