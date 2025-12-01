Film La bonne étoile Orbey

Film La bonne étoile

Synopsis France 1940, Jean Chevalin et sa famille vivent dans la misère après que ce dernier a jugé bon de… déserter ! La situation n’est plus tenable. Convaincu que certains s’en sortent mieux, Chevalin a une brillante idée se faire passer pour juifs afin de bénéficier de l’aide des passeurs pour accéder à la zone libre. De malentendus en révélations, il va entrainer sa famille dans ce grand périple qui déconstruira ses préjugés un à un… .

In France in 1940, Jean and his family were living in squalor because he had deserted. The situation is no longer tenable, so he comes up with a brilliant idea: to pass himself off as Jewish.

