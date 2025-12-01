Film La bonne étoile Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André

Film La bonne étoile

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-10 17:30:00

fin : 2025-12-10 19:10:00

2025-12-10

Comédie Dramatique,

France 1940, Jean Chevalin et sa famille vivent dans la misère après que ce dernier a jugé bon de… déserter ! La situation n’est plus tenable. Convaincu que certains s’en sortent mieux, Chevalin a une brillante idée se faire passer pour juifs afin de bénéficier de l’aide des passeurs pour accéder à la zone libre. De malentendus en révélations, il va entrainer sa famille dans ce grand périple qui déconstruira ses préjugés un à un…

Durée 1h40. A partir de 10 ans .

