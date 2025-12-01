Film La bonne étoile Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André
Film La bonne étoile Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André mercredi 10 décembre 2025.
Film La bonne étoile
Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10 17:30:00
fin : 2025-12-10 19:10:00
Date(s) :
2025-12-10
Comédie Dramatique,
France 1940, Jean Chevalin et sa famille vivent dans la misère après que ce dernier a jugé bon de… déserter ! La situation n’est plus tenable. Convaincu que certains s’en sortent mieux, Chevalin a une brillante idée se faire passer pour juifs afin de bénéficier de l’aide des passeurs pour accéder à la zone libre. De malentendus en révélations, il va entrainer sa famille dans ce grand périple qui déconstruira ses préjugés un à un…
Durée 1h40. A partir de 10 ans .
Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06
English :
L’événement Film La bonne étoile Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2025-11-28 par Pléneuf-Val-André Tourisme