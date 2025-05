Film La C­ham­bre de Ma­riana VOST – Orbey, 18 mai 2025 20:30, Orbey.

Haut-Rhin

Film La C­ham­bre de Ma­riana VOST 23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Dimanche 2025-05-18 20:30:00

fin : 2025-05-18 22:45:00

Date(s) :

2025-05-18

En 1943, en Ukraine, Hugo, 12 ans, est caché dans la maison close de Mariana, une prostituée, pour échapper à la déportation.

1943, Ukraine, Hugo a 12 ans. Pour le sauver de la déportation, sa mère le confie à son amie d’enfance Mariana, une prostituée qui vit dans une maison close à la sortie de la ville. Caché dans le placard de la chambre de Mariana, toute son existence est suspendue aux bruits qui l’entourent et aux scènes qu’il devine à travers la cloison… .

23 Rue Charles De Gaulle

Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 6 07 44 90 74 contact@cinemaorbey.fr

English :

In 1943, in Ukraine, 12-year-old Hugo hides in the brothel of Mariana, a prostitute, to escape deportation.

German :

1943 wird der 12-jährige Hugo in der Ukraine im Bordell der Prostituierten Mariana versteckt, um der Deportation zu entgehen.

Italiano :

Nel 1943, in Ucraina, il dodicenne Hugo si nasconde nel bordello di Mariana, una prostituta, per sfuggire alla deportazione.

Espanol :

En 1943, en Ucrania, Hugo, un niño de 12 años, se esconde en el burdel de Mariana, una prostituta, para escapar de la deportación.

