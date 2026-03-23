FILM LA COMTESSE AUX CINQ MARIS CINEMA LE REGENT Saint-Gaudens

FILM LA COMTESSE AUX CINQ MARIS

CINEMA LE REGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 20:15:00

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Réalisé par Aga Cieutat et produit par Christophe Jourde

Acteurs Jean Lassalle , Marine Marsol, Augustin Flochlay, Luc Biermé, Claire Litvine ( chanteuse du groupe L5) , Yves Camdeborde

Synopsis

Pétronille de Bigorre, surnommée la comtesse aux cinq maris. Cette femme rejetée par son père dès son plus jeune âge, doit pour assurer la pérennité de son comté naviguer dans les jeux de pouvoir de la cour à travers des mariages politiques, alternant entre les deux camps opposés lors de la sanglante croisade albigeoise la cour d’Aragon et l’illustre famille Montfort.

La Comtesse aux cinq maris a été tourné intégralement en Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine, au cœur de territoires riches d’histoire, de reliefs et de patrimoine. Le film s’appuie sur la force visuelle et symbolique de ces paysages pour nourrir son identité esthétique. Plusieurs scènes ont notamment été tournées au Cloître de Saint-Gaudens, dont l’architecture et la charge historique participent pleinement à l’univers singulier et à la puissance évocatrice du film.

Date et lieu de diffusion

-Jeudi 9 Avril à 20h15 au Cinéma Le Régent à Saint Gaudens (en présence du réalisateur)

Tarif

– 7€ la place (tarif réduit possible avec cartes de réduction) 7 .

CINEMA LE REGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 00 81 57 cineregent@cineregent.com

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English :

Directed by Aga Cieutat and produced by Christophe Jourde

Cast Jean Lassalle , Marine Marsol, Augustin Flochlay, Luc Biermé, Claire Litvine ( singer of L5) , Yves Camdeborde

L’événement FILM LA COMTESSE AUX CINQ MARIS Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-03-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE