Film: La condition Cinéma Le Palais Lourdes

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-22 20:30:00

fin : 2025-12-22

2025-12-22

Film de Jérôme Bonnell | Avec Swann Arlaud, Galatea Bellugi, Louise Chevillotte

| 2025 | France | 1 h 43 |

> Tarif normal 6€

> Tarif de 26 ans 3€

C’est l’histoire de Céleste, jeune bonne employée chez Victoire et André, en 1908. C’est l’histoire de Victoire, de l’épouse modèle qu’elle ne sait pas être. Deux femmes que tout sépare mais qui vivent sous le même toit, défiant les conventions et les non-dits.

Renseignement à: cinema@ville-lourdes.fr

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie cinema@ville-lourdes.fr

English :

Film by Jérôme Bonnell | With Swann Arlaud, Galatea Bellugi, Louise Chevillotte

| 2025 | France | 1 h 43 |

> Normal price: 6?

> Price 26 years: 3?

This is the story of Céleste, a young maid working for Victoire and André in 1908. It’s the story of Victoire, the model wife she doesn’t know how to be. Two women separated by everything but living under the same roof, defying convention and the unspoken.

Information at: cinema@ville-lourdes.fr

