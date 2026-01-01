Film La condition

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-11 20:30:00

fin : 2026-01-11 22:15:00

Date(s) :

2026-01-11

Sous un même toit en 1908, deux femmes que tout oppose bousculent les conventions un drame élégant sur les silences, les choix et l’émancipation.

Synopsis C’est l’histoire de Céleste, jeune bonne employée chez Victoire et André, en 1908. C’est l’histoire de Victoire, de l’épouse modèle qu’elle ne sait pas être. Deux femmes que tout sépare mais qui vivent sous le même toit, défiant les conventions et les non-dits. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Under the same roof in 1908, two opposing women shake up conventions: an elegant drama about silences, choices and emancipation.

L’événement Film La condition Orbey a été mis à jour le 2025-12-27 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg