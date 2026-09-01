Informations pratiques

Orbey

Film – La Der­nière pa­tien­te

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-09-28 20:30:00

fin : 2026-09-28 21:50:00

Date(s) :

2026-09-28

Un drame humain poignant sur la solidarité et les limites du système de santé, porté par une médecin confrontée à un choix bouleversant.

Synopsis : La veille de son départ à la retraite, Judith, médecin de banlieue, ouvre la porte de son cabinet à Aïda, enceinte de huit mois et en rupture de soin. Confrontée à un système de santé à bout de souffle, Judith accepte d’héberger la jeune femme et s’engage alors dans une nuit où toutes ses convictions de soignante seront mises à l’épreuve. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

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English :

A poignant human drama about solidarity and the limits of the healthcare system, centered on a doctor faced with a heart-wrenching choice.

L’événement Film – La Der­nière pa­tien­te Orbey a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg