Film – La Dernière patiente Orbey
lundi 28 septembre 2026 · Orbey
Informations pratiques
Orbey
Film – La Dernière patiente
23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-09-28 20:30:00
fin : 2026-09-28 21:50:00
Date(s) :
2026-09-28
Un drame humain poignant sur la solidarité et les limites du système de santé, porté par une médecin confrontée à un choix bouleversant.
Synopsis : La veille de son départ à la retraite, Judith, médecin de banlieue, ouvre la porte de son cabinet à Aïda, enceinte de huit mois et en rupture de soin. Confrontée à un système de santé à bout de souffle, Judith accepte d’héberger la jeune femme et s’engage alors dans une nuit où toutes ses convictions de soignante seront mises à l’épreuve. .
23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr
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English :
A poignant human drama about solidarity and the limits of the healthcare system, centered on a doctor faced with a heart-wrenching choice.
L’événement Film – La Dernière patiente Orbey a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg
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