Film: La Fabrique des monstres Cinéma Le Palais Lourdes

Film: La Fabrique des monstres

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-27 15:00:00

fin : 2025-12-27

2025-12-27

Film de Steve Hudson, Toby Genkel avec Asa Butterfield, Joel Fry, Rob Brydon

1h 32min | Aventure, Animation, Famille |

> Tarif unique journée 3€

Dans le vieux château de Grottegroin, un savant fou fabrique, rafistole et invente sans cesse des monstres farfelus. P’tit Cousu, sa toute première création oubliée avec le temps, sert de guide aux nouveaux monstres. Jusqu’au jour où un cirque débarque en ville… À la recherche d’une nouvelle attraction, son propriétaire Fulbert Montremonstre tente par tous les moyens d’accéder à cette fabrique de monstres. P’tit Cousu pourrait bien être la star de son futur spectacle…

Renseignements à: cinema@ville-lourdes.fr

English :

Film by Steve Hudson, Toby Genkel with Asa Butterfield, Joel Fry, Rob Brydon

1h 32min | Adventure, Animation, Family |

> Single day price: 3?

In the old castle of Grottegroin, a mad scientist is constantly making, patching and inventing outlandish monsters. P’tit Cousu, his very first creation, forgotten over time, serves as a guide to the new monsters. Until the day a circus comes to town? Looking for a new attraction, its owner Fulbert Montremonstre tries everything to gain access to this monster factory. P’tit Cousu could well be the star of his future show…

For further information: cinema@ville-lourdes.fr

