Film: la femme de ménage Cinéma Le Palais Lourdes

Film: la femme de ménage

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2026-01-31 20:30:00

fin : 2026-01-31

2026-01-31

De Paul Feig | avec Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar

Thriller | 2025 | U.S.A. | 2 h 13 |

Interdit -12 ans

En quête d’un nouveau départ, Millie accepte un poste de femme de ménage à demeure chez Nina et Andrew Winchester, un couple aussi riche qu’énigmatique. Ce qui s’annonce comme l’emploi idéal se transforme rapidement en un jeu dangereux, mêlant séduction, secrets et manipulations. Derrière les portes closes du manoir Winchester se cache un monde de faux-semblants et de révélations inattendues… Un tourbillon de suspense et de scandales qui vous tiendra en haleine jusqu’à la dernière seconde.

> Tarif normal 6,00 €

> Tarif de 26 ans 3,00 €

> Tarif PMR 3,00 €

Renseignements à: cinema@ville-lourdes.fr

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie cinema@ville-lourdes.fr

English :

By Paul Feig | starring Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar

Thriller | 2025 | U.S.A. | 2 h 13 |

Forbidden -12 years

In search of a fresh start, Millie accepts a position as live-in maid to Nina and Andrew Winchester, a wealthy and enigmatic couple. What looks like the ideal job quickly turns into a dangerous game of seduction, secrets and manipulation. Behind the closed doors of Winchester Manor lies a world of pretense and unexpected revelations? A whirlwind of suspense and scandal that will keep you on the edge of your seat until the very last second.

> Regular price: 6.00 ?

> Price ? 26 years: 3,00 ?

> PMR rate: 3,00 ?

Information at: cinema@ville-lourdes.fr

