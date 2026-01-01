Film La Femme de Ménage Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André
Film La Femme de Ménage Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André samedi 24 janvier 2026.
Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d'Armor
Début : 2026-01-24 21:00:00
fin : 2026-01-24 23:15:00
2026-01-24
Thriller
En quête d’un nouveau départ, Millie accepte un poste de femme de ménage à demeure chez Nina et Andrew Winchester, un couple aussi riche qu’énigmatique. Ce qui s’annonce comme l’emploi idéal se transforme rapidement en un jeu dangereux, mêlant séduction, secrets et manipulations. Derrière les portes closes du manoir Winchester se cache un monde de faux-semblants et de révélations inattendues… Un tourbillon de suspense et de scandales qui vous tiendra en haleine jusqu’à la dernière seconde.
Durée 2h11. Interdit 12 ans .
Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06
