Film: la Femme la plus riche du monde Cinéma Le Palais Lourdes

Film: la Femme la plus riche du monde
Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées
Début : 2025-11-20 20:30:00
fin : 2025-11-20
2025-11-20
Film de Thierry Klifa | avec Isabelle Huppert, Marina Foïs, Laurent Lafitte
Comédie dramatique | 2025 | France, Belgique | 2 h 03 |
> Tarif normal 6,00 €
> Tarif de 26 ans 3,00 €
La femme la plus riche du monde sa beauté, son intelligence, son pouvoir. Un écrivain photographe son ambition, son insolence, sa folie. Le coup de foudre qui les emporte. Une héritière méfiante qui se bat pour être aimée. Un majordome aux aguets qui en sait plus qu’il ne dit. Des secrets de famille. Des donations astronomiques. Une guerre où tous les coups sont permis.
Renseignements à: cinema@ville-lourdes.fr
Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie cinema@ville-lourdes.fr
English :
Film by Thierry Klifa | starring Isabelle Huppert, Marina Foïs, Laurent Lafitte
Comedy-drama | 2025 | France, Belgium | 2 h 03 |
> Normal price: 6.00 ?
> Price ? 26 years 3,00 ?
The richest woman in the world: her beauty, her intelligence, her power. A writer-photographer: his ambition, his insolence, his madness. The love at first sight that sweeps them off their feet. A suspicious heiress who fights to be loved. A watchful butler who knows more than he lets on. Family secrets. Astronomical donations. A war where no holds are barred.
For further information: cinema@ville-lourdes.fr
German :
Film von Thierry Klifa | mit Isabelle Huppert, Marina Foïs, Laurent Lafitte
Drama-Komödie | 2025 | Frankreich, Belgien | 2 Std. 03 |
> Normaler Tarif 6,00 ?
> Tarif ? von 26 Jahren 3,00 ?
Die reichste Frau der Welt: ihre Schönheit, ihre Intelligenz, ihre Macht. Ein Schriftsteller und Fotograf: sein Ehrgeiz, seine Frechheit, seine Verrücktheit. Die Liebe auf den ersten Blick, die sie mitreißt. Eine misstrauische Erbin, die darum kämpft, geliebt zu werden. Ein lauernder Butler, der mehr weiß, als er sagt. Geheimnisse der Familie. Astronomische Schenkungen. Ein Krieg, in dem alles erlaubt ist.
Weitere Informationen unter: cinema@ville-lourdes.fr
Italiano :
Film di Thierry Klifa | con Isabelle Huppert, Marina Foïs, Laurent Lafitte
Commedia drammatica | 2025 | Francia, Belgio | 2 h 03 |
> Prezzo normale: 6,00 euro
prezzo normale: 6,00 € > Sotto i 26 anni: 3,00 €
La donna più ricca del mondo: la sua bellezza, la sua intelligenza, il suo potere. Uno scrittore-fotografo: la sua ambizione, la sua insolenza, la sua follia. L’amore a prima vista li travolge. Un’ereditiera sospettosa che lotta per essere amata. Un vigile maggiordomo che sa più di quanto non lasci intendere. Segreti di famiglia. Donazioni astronomiche. Una guerra senza esclusione di colpi.
Per ulteriori informazioni: cinema@ville-lourdes.fr
Espanol :
Película de Thierry Klifa | con Isabelle Huppert, Marina Foïs, Laurent Lafitte
Comedia dramática | 2025 | Francia, Bélgica | 2 h 03 |
> Precio normal: 6,00
precio normal: 6,00 euros > Menores de 26 años: 3,00 euros
La mujer más rica del mundo: su belleza, su inteligencia, su poder. Un escritor-fotógrafo: su ambición, su insolencia, su locura. El amor a primera vista los arrasa. Una heredera desconfiada que lucha por ser amada. Un mayordomo vigilante que sabe más de lo que dice. Secretos de familia. Donaciones astronómicas. Una guerra sin cuartel.
Para más información: cinema@ville-lourdes.fr
