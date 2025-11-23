Film La femme la plus riche du monde Espace Multimédia Saugues
samedi 13 décembre 2025.
Film La femme la plus riche du monde
Espace Multimédia 1 rue Louis Amargier Saugues Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Comédie dramatique de Thierry Klifa (2025). Avec Isabelle Huppert, Marina Foïs, Laurent Lafitte.
Espace Multimédia 1 rue Louis Amargier Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes cine-margeride@mailo.com
English :
Comedy-drama by Thierry Klifa (2025). With Isabelle Huppert, Marina Foïs, Laurent Lafitte.
German :
Drama-Komödie von Thierry Klifa (2025). Mit Isabelle Huppert, Marina Foïs, Laurent Lafitte.
Italiano :
Commedia drammatica di Thierry Klifa (2025). Con Isabelle Huppert, Marina Foïs, Laurent Lafitte.
Espanol :
Comedia dramática de Thierry Klifa (2025). Con Isabelle Huppert, Marina Foïs, Laurent Lafitte.
