Film La femme la plus riche du monde Espace Multimédia Saugues

Film La femme la plus riche du monde

Espace Multimédia 1 rue Louis Amargier Saugues Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Comédie dramatique de Thierry Klifa (2025). Avec Isabelle Huppert, Marina Foïs, Laurent Lafitte.

.

Espace Multimédia 1 rue Louis Amargier Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes cine-margeride@mailo.com

English :

Comedy-drama by Thierry Klifa (2025). With Isabelle Huppert, Marina Foïs, Laurent Lafitte.

German :

Drama-Komödie von Thierry Klifa (2025). Mit Isabelle Huppert, Marina Foïs, Laurent Lafitte.

Italiano :

Commedia drammatica di Thierry Klifa (2025). Con Isabelle Huppert, Marina Foïs, Laurent Lafitte.

Espanol :

Comedia dramática de Thierry Klifa (2025). Con Isabelle Huppert, Marina Foïs, Laurent Lafitte.

L’événement Film La femme la plus riche du monde Saugues a été mis à jour le 2025-11-19 par Communauté de communes des rives Haut-Allier