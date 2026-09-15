Informations pratiques

Orbey

Film – La F­rap­pe

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-09-29 20:30:00

fin : 2026-09-29 22:20:00

Date(s) :

2026-09-29

Un drame familial intense sur les blessures du passé, les secrets et l’espoir fragile de reconstruire une famille malgré les épreuves.

Synopsis : Enzo, 19 ans et sa soeur Carla, 20 ans, sont livrés à eux-mêmes depuis plusieurs années. Quand leur père, Anthony est libéré de prison, Enzo voit la promesse fragile d’une famille à reconstruire contrairement à Carla pour qui l’idée reste inconcevable. Rattrapé par son passé, Enzo doit se confronter à une vérité qu’il a trop longtemps gardée pour lui. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

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English :

An intense family drama about the wounds of the past, secrets, and the fragile hope of rebuilding a family despite adversity.

L’événement Film – La F­rap­pe Orbey a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg