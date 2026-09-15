Film – La Frappe Orbey
mardi 29 septembre 2026 · Orbey
Informations pratiques
Orbey
Film – La Frappe
23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-09-29 20:30:00
fin : 2026-09-29 22:20:00
Date(s) :
2026-09-29
Un drame familial intense sur les blessures du passé, les secrets et l’espoir fragile de reconstruire une famille malgré les épreuves.
Synopsis : Enzo, 19 ans et sa soeur Carla, 20 ans, sont livrés à eux-mêmes depuis plusieurs années. Quand leur père, Anthony est libéré de prison, Enzo voit la promesse fragile d’une famille à reconstruire contrairement à Carla pour qui l’idée reste inconcevable. Rattrapé par son passé, Enzo doit se confronter à une vérité qu’il a trop longtemps gardée pour lui. .
23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr
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English :
An intense family drama about the wounds of the past, secrets, and the fragile hope of rebuilding a family despite adversity.
L’événement Film – La Frappe Orbey a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg
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