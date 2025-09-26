Film La grande bleue à vélo à la salle polyvalente Odos
Film La grande bleue à vélo à la salle polyvalente Odos samedi 29 novembre 2025.
Film La grande bleue à vélo
à la salle polyvalente ODOS Odos Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 18:00:00
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Le temps de 50 minutes, partez en voyage sur les routes méditerranéennes à travers les yeux de cinq haricots tarbais partis sept mois sur leurs selles en avril 2024 !
Pâtes collantes ou gelati fondantes, gazouze glacée ou thé brûlant, nuits stressantes sous les éclairs ou apaisantes chez l’habitant, baignades glacées slovènes ou roulades sablées sahariennes, école ou plage… un voyage contrasté, guidé par les oliviers et les ruines romaines, avec une constante de taille, celle de la générosité des hommes rencontrés.
Vous allez vous rafraîchir tout nus dans des rivières, manger une pizza des sables à El Oued, vous rouler dans le sable saharien, faire des tours de magies avec le contrôleur d’un train Alstom algérien, vous baigner avec les girelles paon dans l’eau cristalline, frémir en écoutant les loups qui hurlent sous la lune, tomber dans un fossé pour éviter un poteau, accepter une invitation improvisée à un mariage Turc avec des belges, sortir bien joyeux de la cave de Vincenzo et vous faire livrer des glaces italiennes sous un arbre par un inspecteur de police sur sa moto avec Umberto Tozzi à fond.
Bref, de quoi vous changer les idées le temps d’une soirée où nous vous attendons nombreux.
Tous les aventuriers sont les bienvenus, même ceux qui trouvent déjà héroïque de traverser Tarbes à vélo !
L’entrée est libre mais on fera tourner un chapeau, non pas pour financer nos prochains vélos électriques, mais pour soutenir la Calandreta Deu Pais Tarbes, l’école occitane de nos enfants.
Merci d’avance !
La famille Ardon
à la salle polyvalente ODOS Odos 65310 Hautes-Pyrénées Occitanie cycloconstructour@gmail.com
English :
Spend 50 minutes on a Mediterranean road trip through the eyes of five Tarbais beans who spent seven months on their saddles in April 2024!
Sticky pasta or melt-in-your-mouth gelati, icy gazouze or scalding tea, stressful nights under the lightning or soothing nights at the locals? Slovenian icy baths or Saharan sandy rolls, school or beach? a journey of contrasts, guided by olive trees and Roman ruins, with one major constant: the generosity of the people we meet.
You’ll cool off naked in rivers, eat sand pizza in El Oued, roll around in the Saharan sand, perform magic tricks with the conductor of an Algerian Alstom train, swim with peacock wrens in crystal-clear water, shiver in the shade of a sandy beachwater, thrill to the sound of wolves howling under the moon, fall into a ditch to avoid a pole, accept an impromptu invitation to a Turkish wedding with Belgians, leave Vincenzo?s cellar in high spirits and have Italian ice cream delivered to you under a tree by a police inspector on his motorcycle with Umberto Tozzi blaring.
We look forward to seeing you there.
All adventurers are welcome, even those who already find it heroic to cycle through Tarbes!
Admission is free, but we?ll be turning a hat, not to finance our next electric bikes, but to support the Calandreta Deu Pais Tarbes, our children?s Occitan school.
Thanks in advance!
The Ardon family
German :
Begeben Sie sich für 50 Minuten auf eine Reise über die Straßen des Mittelmeers durch die Augen von fünf Bohnen aus Tarbais, die im April 2024 sieben Monate lang auf ihren Sätteln unterwegs waren!
Klebrige Pasta oder schmelzende Gelati, eiskaltes Gazouze oder heißer Tee, stressige Nächte unter Blitzen oder beruhigende Nächte bei Einheimischen, eiskaltes slowenisches Baden oder sandiges Rollen in der Sahara, Schule oder Strand? eine kontrastreiche Reise, die von Olivenbäumen und römischen Ruinen geleitet wird, mit einer großen Konstante: der Großzügigkeit der Menschen, denen sie begegnen.
Sie werden sich nackt in Flüssen erfrischen, eine Sandpizza in El Oued essen, sich im Saharasand wälzen, mit dem Schaffner eines algerischen Alstom-Zuges Zauberkunststücke vorführen, mit Pfauenaugen im kristallklaren Wasser badensie können die Einladung zu einer türkischen Hochzeit mit Belgiern annehmen, fröhlich aus Vincenzos Weinkeller kommen und sich von einem Polizeiinspektor auf seinem Motorrad mit Umberto Tozzi italienisches Eis unter einem Baum liefern lassen.
Kurzum, ein Abend, an dem wir Sie zahlreich erwarten, um Sie auf andere Gedanken zu bringen.
Alle Abenteurer sind willkommen, auch diejenigen, die es schon heldenhaft finden, mit dem Fahrrad durch Tarbes zu fahren!
Der Eintritt ist frei, aber wir werden einen Hut drehen, nicht um unsere nächsten Elektrofahrräder zu finanzieren, sondern um die Calandreta Deu Pais Tarbes, die okzitanische Schule unserer Kinder, zu unterstützen.
Vielen Dank im Voraus!
Die Familie Ardon
Italiano :
Per 50 minuti, fate un viaggio lungo le strade del Mediterraneo attraverso gli occhi di cinque fagioli di Tarbes che hanno trascorso sette mesi in sella nell’aprile 2024!
Pasta appiccicosa o gelati fondenti, gazouze ghiacciata o tè caldo, notti stressanti sotto i lampioni o notti rilassanti nei locali, bagni ghiacciati sloveni o rotoli di sabbia sahariana, scuola o spiaggia? Un viaggio di contrasti, guidato da ulivi e rovine romane, con una grande costante: la generosità delle persone che si incontrano.
Vi rinfrescherete nudi nei fiumi, mangerete una pizza di sabbia a El Oued, vi rotolerete nella sabbia del Sahara, farete trucchi di magia con il conduttore di un treno Alstom algerino, nuoterete con gli scriccioli di pavone nell’acqua cristallina, rabbrividirete sotto il solesi può guidare nella sabbia sahariana, fare trucchi di magia con il conduttore di un treno Alstom algerino, nuotare con le giraffe pavone nell’acqua cristallina, rabbrividire ascoltando i lupi che ululano sotto la luna, cadere in un fosso per evitare un palo, accettare un invito improvvisato a un matrimonio turco con alcuni belgi, uscire dalla cantina di Vincenzo con il morale alto e farsi consegnare un gelato italiano sotto un albero da un ispettore di polizia in moto con Umberto Tozzi a tutto volume.
Insomma, qualcosa per distrarsi per una sera, e ci auguriamo di vedervi numerosi.
Tutti gli avventurieri sono i benvenuti, anche quelli che già trovano eroico attraversare Tarbes in bicicletta!
L’ingresso è libero, ma noi gireremo un cappello, non per finanziare le nostre prossime biciclette elettriche, ma per sostenere la Calandreta Deu Pais Tarbes, la scuola occitana dei nostri figli.
Grazie in anticipo!
La famiglia Ardon
Espanol :
Durante 50 minutos, recorra las carreteras mediterráneas a través de los ojos de cinco alubias de Tarbes que pasaron siete meses a caballo en abril de 2024
Pasta pegajosa o gelati fundente, gazouze helado o té caliente, noches estresantes bajo los rayos o noches tranquilizadoras en los locales… baños helados eslovenos o rollos de arena saharianos, escuela o playa… un viaje de contrastes, guiado por olivos y ruinas romanas, con una gran constante: la generosidad de la gente que se encuentra.
Se refrescará desnudo en los ríos, comerá una pizza de arena en El Oued, se revolcará en la arena sahariana, hará trucos de magia con el conductor de un tren Alstom argelino, nadará con pavos reales en el agua cristalina, se estremecerá bajo el solpuedes rodar por la arena sahariana, hacer trucos de magia con el conductor de un tren Alstom argelino, nadar con las jirafas pavo real en el agua cristalina, estremecerte al escuchar el aullido de los lobos bajo la luna, caerte en una zanja para esquivar un poste, aceptar una invitación improvisada a una boda turca con unos belgas, salir de la bodega de Vincenzo muy animado y que un inspector de policía te entregue helado italiano bajo un árbol en su moto con Umberto Tozzi a todo volumen.
En resumen, algo para olvidarse de las cosas durante una noche, y esperamos ver a muchos de ustedes allí.
Todos los aventureros son bienvenidos, incluso los que ya consideran heroico atravesar Tarbes en bicicleta
La entrada es gratuita, pero giraremos un sombrero, no para financiar nuestras próximas bicis eléctricas, sino para apoyar a la Calandreta Deu Pais Tarbes, la escuela occitana de nuestros hijos.
¡Gracias de antemano!
La familia Ardon
