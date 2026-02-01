Film La Grande Rêvasion Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André

Film La Grande Rêvasion

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16 17:30:00

fin : 2026-02-16 18:15:00

Date(s) :

2026-02-16

Animation, Famille.

Un programme où l’imagination donne des ailes !

Avoir le trac avant de monter sur scène et s’inventer un monde, découvrir un objet bien mystérieux ou ce qui se cache dans une grande boîte, ces trois court-métrages éveilleront l’imaginaire et aideront les jeunes spectateurs à trouver la confiance en eux.

Durée 45 minutes. À partir de 3 ans. .

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Film La Grande Rêvasion Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-01-29 par Pléneuf-Val-André Tourisme