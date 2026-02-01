Film La Grande Rêvasion Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André
Film La Grande Rêvasion
Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-16 17:30:00
fin : 2026-02-16 18:15:00
Animation, Famille.
Un programme où l’imagination donne des ailes !
Avoir le trac avant de monter sur scène et s’inventer un monde, découvrir un objet bien mystérieux ou ce qui se cache dans une grande boîte, ces trois court-métrages éveilleront l’imaginaire et aideront les jeunes spectateurs à trouver la confiance en eux.
Durée 45 minutes. À partir de 3 ans. .
Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06
