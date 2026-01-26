Film: La Grazia Cinéma Le Palais Lourdes

Film: La Grazia

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

2026-02-11 20:30:00

De Paolo Sorrentino | avec Toni Servillo, Anna Ferzetti, Orlando Cinque

Drame, Romance | 2026 | Italie | 2 h 13

En version originale sous-titrée

Mariano De Santis, Président de la République italienne, est un homme marqué par le deuil de sa femme et la solitude du pouvoir. Alors que son mandat touche à sa fin, il doit faire face à des décisions cruciales qui l’obligent à affronter ses propres dilemmes moraux deux grâces présidentielles et un projet de loi hautement controversé. Aucune référence à des présidents existants, il est le fruit de l’imagination de l’auteur.

> Tarif normal 6,00 €

> Tarif de 26 ans 3,00 €

> Tarif PMR 3,00 €

Renseignements à: cinema@ville-lourdes.fr

English :

By Paolo Sorrentino | starring Toni Servillo, Anna Ferzetti, Orlando Cinque

Drama, Romance | 2026 | Italy | 2 h 13

In original version with subtitles

Mariano De Santis, President of the Italian Republic, is a man marked by the mourning of his wife and the loneliness of power. As his term of office draws to a close, he faces crucial decisions that force him to confront his own moral dilemmas: two presidential pardons and a highly controversial bill. With no references to existing presidents, it is the fruit of the author?s imagination.

> Normal price: 6.00 ?

> Price ? 26 years 3,00 ?

> PMR rate: 3,00 ?

Information at: cinema@ville-lourdes.fr

