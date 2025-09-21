Film La guerre des Rose Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André

Film La guerre des Rose Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André dimanche 21 septembre 2025.

Film La guerre des Rose

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 17:30:00

fin : 2025-09-21 19:30:00

Date(s) :

2025-09-21

Comédie dramatique

Ivy et Theo forment un couple parfait à qui tout réussit des carrières couronnées de succès, un mariage épanoui, des enfants formidables… Mais sous les apparences de cette vie idéale, une tempête se prépare… Alors que la carrière de Theo s’écroule et que celle d’Ivy décolle, leurs ressentiments et leur rivalité jusque-là étouffés vont bientôt exploser.

Durée 1h45. .

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Film La guerre des Rose Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2025-08-28 par Pléneuf-Val-André Tourisme