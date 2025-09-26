Film « LA GUERRE DES ROSES » au CINEMA SELECT à PLANCHER-les-MINES Cinéma Sélect Plancher-les-Mines

Cinéma Sélect 8 bis Rue du Laurier Plancher-les-Mines Haute-Saône

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-09-26 20:30:00

fin : 2025-09-26

2025-09-26 2025-09-27

Ce weekend, à l’affiche, le film « LA GUERRE DES ROSES »

1h 45min | Comédie dramatique

De Jay Roach | Par Tony McNamara

Avec Olivia Colman, Benedict Cumberbatch, Andy Samberg

Tout public

Ivy et Theo forment un couple parfait à qui tout réussit des carrières couronnées de succès, un mariage épanoui, des enfants formidables… Mais sous les apparences de cette vie idéale, une tempête se prépare… Alors que la carrière de Theo s’écroule et que celle d’Ivy décolle, leurs ressentiments et leur rivalité jusque-là étouffés vont bientôt exploser. .

Cinéma Sélect 8 bis Rue du Laurier Plancher-les-Mines 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 23 62 70

