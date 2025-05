Film La Légende d’Ochi – Orbey, 25 mai 2025 10:30, Orbey.

Dimanche 2025-05-25 10:30:00

2025-05-25 12:00:00

2025-05-25

Synopsis Dans un village isolé des Carpates, Yuri, une jeune fille élevée dans la crainte des mystérieuses créatures de la forêt appelées Ochis, se voit interdire de sortir après la tombée de la nuit. Un jour, elle découvre un bébé Ochi abandonné par sa meute. Déterminée à le ramener auprès des siens, Yuri va défier les interdits et s’engage dans une aventure extraordinaire au cœur des secrets de la forêt. .

23 Rue Charles De Gaulle

Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est

English :

In a Carpathian village, Yuri, forbidden to go out at night, finds an abandoned baby Ochi creature and sets off on a mission to bring him back to her pack, defying all prohibitions.

German :

In einem Dorf in den Karpaten findet Yuri, der es verboten ist, nachts auszugehen, ein verlassenes Ochi-Kreaturenbaby und macht sich auf den Weg, um es zu ihrem Rudel zurückzubringen, wobei sie sich allen Verboten widersetzt.

Italiano :

In un villaggio dei Carpazi, Yuri, a cui è vietato uscire di notte, trova un cucciolo di Ochi abbandonato e parte in missione per riportarlo al suo branco, sfidando tutte le regole.

Espanol :

En un pueblo de los Cárpatos, Yuri, que tiene prohibido salir de noche, encuentra un bebé abandonado de la raza Ochi y emprende una misión para llevárselo a su manada, desafiando todas las reglas.

