Film La petite cuisine de Mehdi

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-01-09 20:30:00

fin : 2026-01-09 22:15:00

Date(s) :

2026-01-09

Mehdi jongle entre traditions, amour et ambitions. Quand les secrets s’accumulent, tout vacille une comédie tendre et piquante sur l’identité et le choix.

Synopsis Mehdi est sur un fil. Il joue le rôle du fils algérien parfait devant sa mère Fatima, tout en lui cachant sa relation avec Léa ainsi que sa passion pour la gastronomie française. Il est chef dans un bistrot qu’il s’apprête à racheter avec Léa. Mais celle-ci n’en peut plus de ses cachoteries et exige de rencontrer Fatima. Au pied du mur, Mehdi va trouver la pire des solutions. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Mehdi juggles traditions, love and ambitions. When secrets pile up, everything wavers: a tender, piquant comedy about identity and choice.

L’événement Film La petite cuisine de Mehdi Orbey a été mis à jour le 2025-12-27 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg