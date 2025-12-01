Film La petite fanfare de Noël Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André

Film La petite fanfare de Noël

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-22 17:30:00

fin : 2025-12-22 18:10:00

2025-12-22

Animation, Famille

Au cœur de l’hiver, la neige recouvre tout, et le silence s’installe doucement. Mais écoutez bien dans ce grand calme blanc, mille sons vont bientôt éclore ! Tendez l’oreille et vous entendrez la forêt qui fredonne tout bas, la joyeuse cacophonie des petits yétis et la grande fanfare des ours et des renards. L’hiver a sa propre musique saurez-vous l’entendre ? Car c’est avec la musique que la magie de Noël peut commencer !

Programme

– La Mélodie de la montagne (4′)

– Yeti Fiesta (5′)

– Lulu et la symphonie de l’hiver (5′)

– Le Noël des musifants (26′)

Durée 0h40. A partir de 3 ans .

