Film La séparation Espace Henri Queffelec Lanildut

Film La séparation

Espace Henri Queffelec 16 place de l’église Lanildut Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 15:30:00

fin : 2025-12-07 19:30:00

Date(s) :

2025-12-07

Dans le cadre de la quinzaine de la laïcité et du 120ème anniversaire de la loi de séparation des Églises et de l’État, l’Amicale laïque de Lanildut vous invite le dimanche 7 décembre 2025 à la salle Queffélec à 15h30 à la projection gratuite du film La séparation . Cette projection sera suivie d’un café-débat.

Documentaire-fiction de 80 minutes réalisé en 2005 par François Hanss dans l’hémicycle du Palais Bourbon. Le scénario est de Bruno Fuligni, essayiste et haut fonctionnaire français. Le film reprend les débats parlementaires de 1905 en France et explique le contexte politique autour de la loi de séparation des Églises et de l’État. Un débat “ fleuve ” qui dura plus de 10 mois, occupa 48 séances à la Chambre des Députés et agita tout le pays. Quelle est la place de la religion dans la société ? Qui doit financer les édifices du culte ? À travers une confrontation pleine de surprises et de rebondissements, s’élabore une loi fondatrice qui demeure d’une brûlante actualité. .

Espace Henri Queffelec 16 place de l’église Lanildut 29840 Finistère Bretagne +33 6 70 76 67 89

