Film La Soupe aux Choux & Repas Naves
samedi 28 février 2026
Film La Soupe aux Choux & Repas
Salle polyvalente Naves Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Venez partager un moment convivial autour du film culte La Soupe aux Choux suivi d’un délicieux repas à thème ! Une soirée familiale et chaleureuse pour revivre les aventures de Louis de Funès. Réservations indispensables. Places limitées !
Salle polyvalente Naves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 50 69 82 15 naves-expo-grobost@orange.fr
English :
Come and share a convivial moment around the cult film La Soupe aux Choux , followed by a delicious themed meal! A warm, family-friendly evening reliving the adventures of Louis de Funès. Reservations essential. Places are limited!
