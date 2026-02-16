Film La Soupe aux Choux & Repas Naves

Film La Soupe aux Choux & Repas

Venez partager un moment convivial autour du film culte La Soupe aux Choux suivi d’un délicieux repas à thème ! Une soirée familiale et chaleureuse pour revivre les aventures de Louis de Funès. Réservations indispensables. Places limitées !

Salle polyvalente Naves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 50 69 82 15 naves-expo-grobost@orange.fr

English:

Come and share a convivial moment around the cult film La Soupe aux Choux , followed by a delicious themed meal! A warm, family-friendly evening reliving the adventures of Louis de Funès. Reservations essential. Places are limited!

