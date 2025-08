Film La trilogie d’Oslo, Amour VOST Orbey

Film La trilogie d’Oslo, Amour VOST

Tarif : – – EUR

Début : Dimanche 2025-08-10 20:30:00

Synopsis Sur un ferry qui les ramène à Oslo, Marianne, médecin, retrouve Tor, infirmier dans l’hôpital où elle exerce. Il lui raconte qu’il passe souvent ses nuits à bord, à la recherche d’aventures sans lendemain avec des hommes croisés sur des sites de rencontre. Ces propos résonnent en Marianne, qui revient d’un blind date organisé par sa meilleure amie et s’interroge sur le sens d’une vie amoureuse sans engagement. Mais ce soir-là, Tor succombe au charme de Bjorn, qui lui résiste et lui échappe… .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

English :

On a ferry to Oslo, two colleagues explore their loneliness in love. One searches for bodies, the other for meaning, until a stranger disrupts everything.

German :

Auf einer Fähre nach Oslo erforschen zwei Kollegen ihre amourösen Einsamkeiten. Der eine sucht nach Körpern, der andere nach Sinn, bis ein Unbekannter alles durcheinanderbringt.

Italiano :

Su un traghetto per Oslo, due colleghi esplorano la loro solitudine in amore. Uno è alla ricerca di corpi, l’altro di un significato, finché un estraneo non sconvolge tutto.

Espanol :

En un ferry a Oslo, dos colegas exploran su soledad en el amor. Uno busca cuerpos, el otro sentido, hasta que un extraño lo trastoca todo.

