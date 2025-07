Film La trilogie d’Oslo, rêves VOST Orbey

Film La trilogie d’Oslo, rêves VOST

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-08-03 20:30:00

fin : 2025-08-03 22:20:00

2025-08-03

Synopsis Johanne tombe amoureuse pour la première fois de sa vie, de sa professeure. Elle relate ses émotions dans un carnet. Quand sa mère et sa grand-mère lisent ses mots, elles sont d’abord choquées par leur contenu intime mais voient vite le potentiel littéraire. Tandis qu’elles s’interrogent, entre fierté et jalousie, sur l’opportunité de publier le texte, Johanne se démène entre la réalité et le romanesque de son histoire…

Le film est en VOST. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

English :

Johanne loves her teacher. She records her emotions in a notebook. When her mother and grandmother read it, they are shocked but see the literary potential.

German :

Johanne liebt ihre Lehrerin. Sie schreibt ihre Gefühle in ein Notizbuch. Als ihre Mutter und ihre Großmutter es lesen, sind sie schockiert, sehen aber das literarische Potenzial.

Italiano :

Johanne ama il suo insegnante. Scrive le sue emozioni su un quaderno. Quando la madre e la nonna lo leggono, rimangono scioccate ma ne vedono il potenziale letterario.

Espanol :

Johanne quiere a su profesor. Escribe sus emociones en un cuaderno. Cuando su madre y su abuela lo leen, se sorprenden, pero ven su potencial literario.

