Film « La Vallée des montreurs d’ours » suivie d’une soirée conviviale Samedi 18 avril, 20h30 Salle Guy Ricard Haute-Garonne

5 € – Gratuit -18 ans et adhérents du Foyer Rural de Vacquiers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T20:30:00+02:00 – 2026-04-18T23:00:00+02:00

Fin : 2026-04-18T20:30:00+02:00 – 2026-04-18T23:00:00+02:00

La Vallée des Montreurs d’Ours, réalisé par Francis Fourcou, retrace l’histoire des habitants du Haut Salat (Ariège) du XIXᵉ siècle à nos jours. Le film explore la transformation du monde paysan et la naissance d’une activité étonnante : les montreurs d’ours, qui ont conduit de nombreux habitants à émigrer vers les Amériques avant 1914.

La projection du film servira d’introduction à la deuxième partie de soirée conviviale pour un échange gourmand (salé et sucré) et arrosé sur les thèmes abordés dans ce film :

– Mémoire paysanne, traditions, paysages et transformations sociales

– Regards sur une communauté

– Exode rural et migrations transatlantiques

L’occitan y aura toute sa place pour celles et ceux qui le parlent ou pour simplement le découvrir.

Salle Guy Ricard vacquiers Vacquiers 31340 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « contact@foyer-rural-vacquiers.fr »}]

La projection du film servira d’introduction à la deuxième partie de soirée conviviale pour un échange gourmand et arrosé sur les thèmes abordés dans ce film. L’occitan y aura toute sa place. Cinéma Film