Film La Venue de l’a­venir – Orbey 22 juin 2025 20:30

Haut-Rhin

Film La Venue de l’a­venir 23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-06-22 20:30:00

fin : 2025-06-22 22:40:00

Date(s) :

2025-06-22

Quatre cousins héritent d’une maison et remontent le fil de leur histoire jusqu’au Paris de 1895, sur les traces d’Adèle, leur mystérieuse ancêtre.

Synopsis Aujourd’hui, en 2025, une trentaine de personnes issues d’une même famille apprennent qu’ils vont recevoir en héritage une maison abandonnée depuis des années. Quatre d’entre eux, Seb, Abdel, Céline et Guy sont chargés d’en faire l’état des lieux. Ces lointains « cousins » vont alors découvrir des trésors cachés dans cette vieille maison. Ils vont se retrouver sur les traces d’une mystérieuse Adèle qui a quitté sa Normandie natale, à 20 ans. Cette Adèle se retrouve à Paris en 1895, au moment où cette ville est en pleine révolution industrielle et culturelle. Pour les quatre cousins, ce voyage introspectif dans leur généalogie va leur faire découvrir ce moment si particulier de la fin du XIXe siècle où la photographie s’inventait et l’impressionnisme naissait. Ce face à face entre les deux époques 2025 et 1895 remettra en question leur présent et leurs idéaux et racontera le sens de La venue de l’avenir. .

23 Rue Charles De Gaulle

Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 6 07 44 90 74 contact@cinemaorbey.fr

English :

Four cousins inherit a house and trace their history back to 1895 Paris, in the footsteps of Adèle, their mysterious ancestor.

German :

Vier Cousins erben ein Haus und verfolgen ihre Geschichte bis ins Paris des Jahres 1895 zurück, auf den Spuren von Adèle, ihrer geheimnisvollen Vorfahrin.

Italiano :

Quattro cugini ereditano una casa e ripercorrono la loro storia fino alla Parigi del 1895, seguendo le tracce di Adèle, la loro misteriosa antenata.

Espanol :

Cuatro primos heredan una casa y rastrean su historia hasta el París de 1895, siguiendo los pasos de Adèle, su misteriosa antepasada.

L’événement Film La Venue de l’a­venir Orbey a été mis à jour le 2025-06-08 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg