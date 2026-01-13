FILM LA VIACCIA INSTITUT JEAN VIGO Perpignan
FILM LA VIACCIA INSTITUT JEAN VIGO Perpignan mardi 3 février 2026.
FILM LA VIACCIA
INSTITUT JEAN VIGO 1 rue Jean Vieilledent Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 7 – 7 – 7
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-03 19:00:00
fin : 2026-02-03
Date(s) :
2026-02-03
A l’Institut Jean Vigo, #Hommage à Claude Cardinale
.
INSTITUT JEAN VIGO 1 rue Jean Vieilledent Perpignan 66100 Pyrénées-Orientales Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
At Institut Jean Vigo, #Tribute to Claude Cardinale
L’événement FILM LA VIACCIA Perpignan a été mis à jour le 2026-01-13 par PERPIGNAN TOURISME