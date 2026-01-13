FILM LA VIACCIA INSTITUT JEAN VIGO Perpignan

FILM LA VIACCIA INSTITUT JEAN VIGO Perpignan mardi 3 février 2026.

FILM LA VIACCIA

INSTITUT JEAN VIGO 1 rue Jean Vieilledent Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 7 – 7 – 7

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-03 19:00:00
fin : 2026-02-03

Date(s) :
2026-02-03

A l’Institut Jean Vigo, #Hommage à Claude Cardinale
  .

INSTITUT JEAN VIGO 1 rue Jean Vieilledent Perpignan 66100 Pyrénées-Orientales Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At Institut Jean Vigo, #Tribute to Claude Cardinale

L’événement FILM LA VIACCIA Perpignan a été mis à jour le 2026-01-13 par PERPIGNAN TOURISME