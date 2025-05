Film La vie de Lise – Orbey, 18 mai 2025 14:30, Orbey.

Dimanche 2025-05-18 14:30:00

2025-05-18 15:30:00

2025-05-18

A ses 18 mois les parents de Lise apprennent qu’elle est atteinte d’une tumeur sur le nerf optique qui la rend malvoyante. A 12 ans avant de perdre totalement la vue, elle trouve une solution qui va changer sa vie. .

23 Rue Charles De Gaulle

Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est

English :

Lise learns that she has a tumor on her optic nerve, making her visually impaired. Before she loses her sight completely, she finds a solution that will change her life.

German :

Lise erfahren, dass sie einen Tumor am Sehnerv hat, der sie sehbehindert macht. Bevor sie ihr Augenlicht völlig verliert, findet sie eine Lösung, die ihr Leben verändern wird.

Italiano :

Lise scopre di avere un tumore al nervo ottico che la rende ipovedente. Prima di perdere completamente la vista, trova una soluzione che cambierà la sua vita.

Espanol :

Lise se entera de que tiene un tumor en el nervio óptico que le impide ver. Antes de perder la vista por completo, encuentra una solución que cambiará su vida.

