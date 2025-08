Film L’accident de piano Orbey

Film L’accident de piano

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-08-01 20:30:00

fin : 2025-08-01 22:00:00

2025-08-01

Synopsis Magalie est une star du web hors sol et sans morale qui gagne des fortunes en postant des contenus choc sur les réseaux. Après un accident grave survenu sur le tournage d’une de ses vidéos, Magalie s’isole à la montagne avec Patrick, son assistant personnel, pour faire un break. Une journaliste détenant une information sensible commence à lui faire du chantage… La vie de Magalie bascule. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

English :

Magalie is a web star with no morals, who makes a fortune posting shocking content. After a serious accident during a shoot, she isolates herself in the mountains.

German :

Magalie ist ein moralfreier Webstar, der mit dem Posten von Schockinhalten ein Vermögen verdient. Nach einem schweren Unfall während eines Drehs zieht sie sich in die Berge zurück.

Italiano :

Magalie è una web star senza morale che fa fortuna pubblicando contenuti scioccanti. Dopo un grave incidente durante le riprese, si isola in montagna.

Espanol :

Magalie es una estrella de Internet sin moral que gana una fortuna publicando contenidos escandalosos. Tras un grave accidente durante un rodaje, se aísla en las montañas.

