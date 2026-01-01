Film: L’Affaire Bojarski Cinéma Le Palais Lourdes

Film: L’Affaire Bojarski

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-19 20:30:00

fin : 2026-01-19

Date(s) :

2026-01-19

Film de Jean-Paul Salomé | avec Reda Kateb, Sara Giraudeau, Bastien Bouillon

Drame | 2026 | France, Belgique | 2 h 08 |

> Tarif normal 6€

> Tarif de 26 ans 3€

SORTIE NATIONALE

Jan Bojarski, jeune ingénieur polonais, se réfugie en France pendant la guerre. Il y utilise ses dons pour fabriquer des faux papiers pendant l’occupation allemande. Après la guerre, son absence d’état civil l’empêche de déposer les brevets de ses nombreuses inventions et il est limité à des petits boulots mal rémunérés… jusqu’au jour où un gangster lui propose d’utiliser ses talents exceptionnels pour fabriquer des faux billets. Démarre alors pour lui une double vie à l’insu de sa famille. Très vite, il se retrouve dans le viseur de l’inspecteur Mattei, meilleur flic de France.

Renseignement à: cinema@ville-lourdes.fr

.

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie cinema@ville-lourdes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Film by Jean-Paul Salomé | with Reda Kateb, Sara Giraudeau, Bastien Bouillon

Drama | 2026 | France, Belgium | 2 h 08 |

> Regular price: 6?

> Price 26 years: 3?

NATIONAL RELEASE

Jan Bojarski, a young Polish engineer, takes refuge in France during the war. There, he uses his talents to forge documents during the German occupation. After the war, his lack of civil status prevented him from registering patents for his numerous inventions, and he was limited to low-paid odd jobs? until the day a gangster suggested he use his exceptional talents to make counterfeit money. A double life begins for him, unbeknownst to his family. He soon finds himself in the sights of Inspector Mattei, France?s top cop.

For more information: cinema@ville-lourdes.fr

L’événement Film: L’Affaire Bojarski Lourdes a été mis à jour le 2026-01-08 par OT de Lourdes|CDT65