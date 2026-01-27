Film L’Affaire Bojarski Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André

Film L’Affaire Bojarski

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 17:30:00

fin : 2026-02-14 19:45:00

Date(s) :

2026-02-14

Drame.

Jan Bojarski, jeune ingénieur polonais, se réfugie en France pendant la guerre. Il y utilise ses dons pour fabriquer des faux papiers pendant l’occupation allemande. Après la guerre, son absence d’état civil l’empêche de déposer les brevets de ses nombreuses inventions et il est limité à des petits boulots mal rémunérés… jusqu’au jour où un gangster lui propose d’utiliser ses talents exceptionnels pour fabriquer des faux billets. Démarre alors pour lui une double vie à l’insu de sa famille. Très vite, il se retrouve dans le viseur de l’inspecteur Mattei, meilleur flic de France.

Durée 2h08. .

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Film L’Affaire Bojarski Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-01-27 par Pléneuf-Val-André Tourisme