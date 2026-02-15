Film L’AFFAIRE BOJARSKI Espace Multimédia Saugues
Espace Multimédia 1 rue Louis Amargier Saugues Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Pour les de 14 ans
Drame 2026 de Jean-Paul Salomé. Avec Reda Kateb, Sara Giraudeau, Bastien Bouillon.
Espace Multimédia 1 rue Louis Amargier Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes cine-margeride@mailo.com
English :
Drama 2026 by Jean-Paul Salomé. With Reda Kateb, Sara Giraudeau, Bastien Bouillon.
