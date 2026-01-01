Film L’Agent secret (VO) Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André

Film L’Agent secret (VO)

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 21:00:00

fin : 2026-01-25 23:45:00

Date(s) :

2026-01-25

Drame, Policier

Brésil, 1977. Marcelo, un homme d’une quarantaine d’années fuyant un passé trouble, arrive dans la ville de Recife où le carnaval bat son plein. Il vient retrouver son jeune fils et espère y construire une nouvelle vie. C’est sans compter sur les menaces de mort qui rôdent et planent au-dessus de sa tête…

Durée 2h40. .

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Film L’Agent secret (VO) Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2025-12-31 par Pléneuf-Val-André Tourisme